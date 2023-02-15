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Тер Стеген о Гави: «Ему все равно на соперника 2 метра ростом – он борется за каждый мяч и не думает о последствиях. Это здорово»

Тер Стеген о Гави: «Ему все равно на соперника 2 метра ростом – он борется за каждый мяч и не думает о последствиях. Это здорово»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген высказался о Гави. «Гави все равно, что против него играет парень два метра ростом – он борется за каждый мяч, и это приятно видеть.

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