ЕС задержал очередной танкер из-за якобы связи с «теневым флотом» России

Европейский союз (ЕС) намерен усилить давление на так называемый российский теневой флот. В рамках этих мер был задержан нефтяной танкер MV South Star, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.
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