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Царьград

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«Момент выбран со смыслом»: Коц объяснил массированную атаку ВСУ на Москву

«Момент выбран со смыслом»: Коц объяснил массированную атаку ВСУ на Москву

«Чем больше дыма, тем громче торг»: военкор Коц о логике атаки на Москву.Массированная атака ВСУ на Московский регион в ночь с 5 на 6 октября вряд ли была случайной.

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