«Момент выбран со смыслом»: Коц объяснил массированную атаку ВСУ на Москву

«Чем больше дыма, тем громче торг»: военкор Коц о логике атаки на Москву.Массированная атака ВСУ на Московский регион в ночь с 5 на 6 октября вряд ли была случайной.
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У Киевского полуторометрового обрубка, в красовках, с подошвой в 10 см., цель одна, как сохранить свою поганую жизнь и Баксы, которые он украл у своего народа!!