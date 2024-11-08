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Закон, порядок, государство

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В УТ МВД России по УрФО наградили победителей творческого конкурса «Дороги БезОпасности»

В УТ МВД России по УрФО наградили победителей творческого конкурса «Дороги БезОпасности»

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечается в нашей стране 10 ноября, по инициативе ГУТ МВД России, при поддержке АО Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» на территории обслуживания Управлений на транспорте МВД России по федеральным округам проводился Всероссийский конкурс видеороликов «Дороги БезОпасности».

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