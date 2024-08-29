Анастасия ИвлееваБлогер Анастасия Ивлеева столкнулась с новым требованием выплатить почти пять миллионов рублей за невыполнение своих обязательств по съемкам в сериале.
Гонимую Настю Ивлееву настигла новая беда
Комментарии
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Галина Друзина
Пипец, а куда смотрело государство, что допустило такой долг, у меня как то за свет было не доплачено 3 рубля и мне прислали предупреждение, что если не уплачу, то передадут в суд, а тут миллионы, ну прям воще,.
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