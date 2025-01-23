Ученые сняли на видео выброс плазмы черного цвета на Солнце

Такой цвет обычно дает нейтральный водород.фото: nasa.govУченые сняли сняли на видео редкое солнечное явление — выброс плазмы черного цвета, 22 января кадры опубликованы на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
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