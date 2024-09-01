Кружевные миниатюры талантливой художницы Агнес Херцег восхищают

Сегодня хотим познакомить вас с творчеством мастерицы из Венгрии Агнес Херцег (Herczeg Ágnes). Она занимается необычным и удивительным рукоделием, создаёт скульптуры из нитей в уникальной технике, которую сама Агнес называет «фотографиями из кружев».
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