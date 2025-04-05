Юлия Снигирь ответила хейтерам за «колхозный стиль» и дедушкин пиджак

Кажется, что в последнее время Юлию Снигирь критиковали за все, что только можно: и за выбор спутника жизни, и за недостаточную, по мнению некоторых, актерскую игру, и за неизменно драматичный взгляд, и даже за новый цвет волос.
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