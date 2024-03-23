СК попросил очевидцев теракта в «Крокусе» предоставить всю информацию о ЧП

Следственный комитет (СК) России обратился к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях «Крокус Сити Холла», а также ко всем очевидцам с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших событий.
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