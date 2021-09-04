В МВД предупредили о новых схемах мошенничества

Мошенники изобрели новую схему хищения денег у граждан. В МВД зафиксировали случаи, когда вымогатели представляются сотрудниками правоохранительных органов и, входя в доверие к жертвам, могут просить поучаствовать в операции по поимке преступников.
Мошенники изобрели новую схему хищения денег у граждан. В МВД зафиксировали случаи, когда вымогатели представляются сотрудниками правоохранительных органов и, входя в доверие к жертвам, могут просить поучаствовать в операции по поимке преступников.
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