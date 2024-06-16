В Черкасской области Украины подожгли трансформаторы на железной дороге

В Черкасской области Украины неизвестные подожгли железнодорожные трансформаторные подстанции. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает украинский Telegram-канал "Политика страны".
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