В Госдуме ужаснулись страшным преступлениям украинской армии

Использование украинской армией мирных граждан и жилых районов в качестве прикрытия является военным преступлением, ответственность за которое должно нести руководство республики, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Использование украинской армией мирных граждан и жилых районов в качестве прикрытия является военным преступлением, ответственность за которое должно нести руководство республики, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
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