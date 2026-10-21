В ноябре повышение пенсионных выплат затронет россиян, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также отдельных получателей профессиональных доплат из числа летчиков и работников угольной промышленности.
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