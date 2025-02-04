В Дагестане три человека насмерть отравились угарным газом

В Кайтагском районе Дагестана три человека насмерть отравились угарным газом в частном доме. Об этом сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, его слова приводит правительство в Telegram-канале.
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