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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подколзин сделал дубль за фарм «Ванкувера» в 1-м матче сезона АХЛ и стал 1-й звездой

22-летний нападающий был включен в основной состав «Кэнакс» на момент начала сезона, но уже 11 октября был вновь отправлен в АХЛ.

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