Аргументы недели

98 586 подписчиков

Российский сенатор Джабаров назвал «отличной новостью» переизбрание Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок

Российский сенатор Джабаров назвал «отличной новостью» переизбрание Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок

Член верхней палаты парламента Российской Федерации Владимир Джабаров назвал «отличной новостью» переизбрание Си Цзиньпина председателем Китайской Народной Республики на третий срок.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх