Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Москва провоцирует переворот в Киеве?

Москва провоцирует переворот в Киеве?

Задаются вопросом — зачем Путин предлагает переговоры с Киевом на основе проекта стамбульских соглашений? Но напрашивается вопрос — кому Путин в Киеве предлагает переговоры?  Вряд ли Зеле — хотя ВВП считает его удобным противником, но мы его все чаще называем нелегитимным из-за отмены выборов.

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