05.02.202505.02.2025 с учащимися 8-11 классов прошла встреча с инспектором ИДН Дешковцом О. Э. Он осветил вопросы профилактики алкогольной и наркотической зависимостей, насилия, половой неприкосновенности.
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