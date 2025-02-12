Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Встреча с инспектором ИДН.

Встреча с инспектором ИДН.

05.02.202505.02.2025 с учащимися 8-11 классов прошла встреча с инспектором ИДН Дешковцом О. Э. Он осветил вопросы профилактики алкогольной и наркотической зависимостей, насилия, половой неприкосновенности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх