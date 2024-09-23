Новые кадровые перестановки

Что-то, как я погляжу, сопредельная держава разошлась со своей кадровой политикой не на шутку. Нет, я понимаю, что при демократии сменяемость - это прямо все и даже больше, и удивлена, что люди на должностях меняются там не каждую неделю - во избежание коррупции, но все равно как-то странно.