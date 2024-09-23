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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Новые кадровые перестановки

Новые кадровые перестановки

Что-то, как я погляжу, сопредельная держава разошлась со своей кадровой политикой не на шутку. Нет, я понимаю, что при демократии сменяемость - это прямо все и даже больше, и удивлена, что люди на должностях меняются там не каждую неделю - во избежание коррупции, но все равно как-то странно.

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Комментарии
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александр петров
&quot; А Кирилла-то куда?&quot; У них там в стране 404 деревья закончились? Так у нас осин хватит на всех &quot;Быдлановых&quot;!!
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4 час.
Lana_Borei Иванова
В морг!
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26 мин.

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