С днём заботы о микробиоте! ВкусВилл призывает проявить внимание к полезным бактериям

VkusVill и его партнеры запускают кампанию под названием «День защиты от микробов», чтобы напомнить людям, насколько важны для нашего организма овощи, фрукты, бобовые, ферментированные продукты и другие источники пищевых волокон.
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