Падение на Мосбирже и рынок США в ожидании отчета по инфляции. Обзор финансового рынка от 25 сентября

Индекс Мосбиржи откатился в район 2830 пунктов. Между тем американские эксперты полагают, что в США наметился тренд на замедление темпов роста цен Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 25 сентября.
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