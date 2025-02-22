В Самарской области непогода остановила движение на М-5

В Самарской области из-за непогоды ввели ограничения на движение. Для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта нет движения на участке М-5 «Урал» с 98-го км по 129-й км дороги на подъезде к Оренбургу.
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