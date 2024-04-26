Постпредство РФ: резолюция ЕП о выборах стала финалом антироссийской песни

Global look press/IMAGO/Jacob Schršter Очередная антироссийская резолюция Европарламента на тему прошедших в РФ выборов президента, принятая в последний день работы нынешнего состава этого европейского института, стала финалом "антироссийской песни", заявил исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.
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