Романцев предложил Чалову дождаться предложения от «Реала»

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев высказался о возможном переходе нападающего столичного ЦСКА и национальной команды Фёдора Чалова в турецкий «Трабзонспор».
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