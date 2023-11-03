Армия Израиля: с начала боёв в Газе ликвидировали 10 полевых командиров ХАМАС

Израильские войска с начала боевых действий ликвидировали в секторе Газа в общей сложности 10 высокопоставленных полевых командиров радикального палестинского движения ХАМАС, сообщил журналистам пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
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