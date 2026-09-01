ЕК сменила представителя пресс-службы при Кае Каллас Анитту Хиппер

Пресс-секретарь главы евродипломатии Каи Каллас и один из представителей Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер покинула свой пост.
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