Игроки НХЛ обновили рекорд лиги по числу заброшенных за день шайб

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) обновлен рекорд по числу заброшенных за игровой день шайб. В субботу в лиге прошло 15 матчей, в которых суммарно хоккеисты оформили 114 голов с учетом успешных бросков в сериях буллитов.