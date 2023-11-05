Игроки НХЛ обновили рекорд лиги по числу заброшенных за день шайб

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) обновлен рекорд по числу заброшенных за игровой день шайб. В субботу в лиге прошло 15 матчей, в которых суммарно хоккеисты оформили 114 голов с учетом успешных бросков в сериях буллитов.
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