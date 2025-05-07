Автостанцию в крупном райцентре Алтая закроют, чтобы открыть магазин "Монетка"

Теперь попутный общественный транспорт не будет заходить в село Романово Единственную автостанцию в селе Романово Алтайского края закроют до конца лета 2025 года, а освободившуюся площадь в самом центре села займет сеть магазинов "Монетка".
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