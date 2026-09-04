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Происшествия

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Дорожные полицейские провели в Астрахани праздник дорожной безопасности для детей

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с участниками отряда ЮИД «Дорожная азбука» в парке «Аркадия» организовали для детей увлекательное мероприятие.

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