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Танки ВСУ обстреляли приграничное село в Брянской области

Танки ВСУ обстреляли приграничное село в Брянской области

Иллюстративное фотоПриграничные с Украиной российские регионы – Белгородская, Брянская и Курская области – продолжают находиться под обстрелами и атаками ВСУ как наземными, так и воздушными - с использованием дронов.

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