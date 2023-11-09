Танки ВСУ обстреляли приграничное село в Брянской области

Иллюстративное фотоПриграничные с Украиной российские регионы – Белгородская, Брянская и Курская области – продолжают находиться под обстрелами и атаками ВСУ как наземными, так и воздушными - с использованием дронов.
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