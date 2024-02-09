Киров в год юбилея станет столицей рассветов

КИРОВ, 9 февраля, ФедералПресс. На заседании оргкомитета по празднованию предстоящего 650-летия Кирова было заявлено, что для жителей и гостей города разработают специальную карту, где отметят лучшие смотровые площадки, чтобы любоваться одним из самых красивых явлений природы – кировскими рассветами.