Киров в год юбилея станет столицей рассветов

КИРОВ, 9 февраля, ФедералПресс. На заседании оргкомитета по празднованию предстоящего 650-летия Кирова было заявлено, что для жителей и гостей города разработают специальную карту, где отметят лучшие смотровые площадки, чтобы любоваться одним из самых красивых явлений природы – кировскими рассветами.
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