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Иркутск Сегодня

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В Братском районе благоустроили мемориал в память о ветеранах и погибших на СВО односельчанах

В Братском районе, в посёлке Прибойный, состоялась церемония открытия обновлённого мемориала. Список имён пополнился уроженцами села, погибшими при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

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