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На южноуральской трассе ВАЗ врезался в «скорую» с пациентом

На южноуральской трассе ВАЗ врезался в «скорую» с пациентом

В Челябинской области легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 4 июня, в 11:30 на 89 километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск.

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