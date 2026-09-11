Гриньковский подтвердил обсуждение кандидатуры Аленичева на пост тренера

Генеральный директор тульского «Арсенала» Валерий Гриньковский подтвердил переговоры по назначению Дмитрия Аленичева главным тренером команды.
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