Силы ВСУ попали в «минную ловушку», прорываясь из «котла» в Харьковской области

Окружённые в Харьковской области боевики киевского режима не прекращают попыток прорыва из «котла». Об этом сообщают военнослужащие российской группировки «Север».
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