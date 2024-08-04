Поздравление губернатора Нижегородской области с Днём железнодорожника

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли! День железнодорожника по праву занимает достойное место в ряду ключевых профессиональных праздников, ведь работники железной дороги являются одним из самых больших профессиональных сообществ страны.
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