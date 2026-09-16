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Царьград

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Пресс-служба: родители подрались после школьной ссоры во Владивостоке

Пресс-служба: родители подрались после школьной ссоры во Владивостоке

Во Владивостоке организована проверка после конфликта 11 сентября 2026 года в школе № 48. Драка между учениками переросла в потасовку между их родителями.

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