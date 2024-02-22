Медвежий угол
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Медвежий угол

38 267 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    дебильный вопрос в дебильной статье от дебильного автора.. неужели не понятно и так что есть только ПУТИН..на х..все ...За кого голосоват...
  • Владимир Муравицкий
    👍😀За кого голосоват...
  • Анатолий Трунов
    Ну, раз «очередное бла-бла», то вы, батенька, ничего не поняли. Смысл сообщения выходит за рамки вашего ума. Кстати, ..."Были октябрята, ...

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⚡ ИНСТИТУТ "ФАКТИЧЕСКОГО БРАКА" ДЛЯ ПОГИБШИХ В СВО: НОВАЯ ПОПЫТКА РАСШАТАТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

РИА КАТЮША Печально известные участием в ювенальном лобби сенатор Клишас и депутат Крашенинников, совместно с коллегой по "Единой России" Турчаком,  внесли в Госдуму законопроект о приравнивании сожительства к браку.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
сенаторам похоже полезными законами заниматься недосуг, херне.. страдают😱
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10 час.
Владимир Петров
В некоторых странах внебрачное сожительство - конкубинат - уголовно наказуемо. А по предлагаемому проекту каждая бля может объявить себя вдовой героя и, при свидетельстве юрких подружек, получать деньги... И байстрюков сделать законными наследниками... Нонсенс.
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4 час.
Stas Guzowskij
Хе-рнй занимаются,с дальним прицелом. Идущий на воину( а они знают куда идут) при заключении договора  указывает кому, и как, и что останется при его смерти. Сегодня примут поправку, завтра набежит куча &quot;левых&quot; соискательниц. Хотя и не исключаю головотяпства наших защитников. Тогда только ДНК.
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2 час.

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