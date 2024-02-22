⚡ ИНСТИТУТ "ФАКТИЧЕСКОГО БРАКА" ДЛЯ ПОГИБШИХ В СВО: НОВАЯ ПОПЫТКА РАСШАТАТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

РИА КАТЮША Печально известные участием в ювенальном лобби сенатор Клишас и депутат Крашенинников, совместно с коллегой по "Единой России" Турчаком, внесли в Госдуму законопроект о приравнивании сожительства к браку.
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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
сенаторам похоже полезными законами заниматься недосуг, херне.. страдают😱
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10 час.
Владимир Петров
В некоторых странах внебрачное сожительство - конкубинат - уголовно наказуемо. А по предлагаемому проекту каждая бля может объявить себя вдовой героя и, при свидетельстве юрких подружек, получать деньги... И байстрюков сделать законными наследниками... Нонсенс.
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4 час.
Stas Guzowskij
Хе-рнй занимаются,с дальним прицелом. Идущий на воину( а они знают куда идут) при заключении договора указывает кому, и как, и что останется при его смерти. Сегодня примут поправку, завтра набежит куча "левых" соискательниц. Хотя и не исключаю головотяпства наших защитников. Тогда только ДНК.
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2 час.
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