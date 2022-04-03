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Глава делегации на переговорах с Украиной Мединский: проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах

Глава делегации на переговорах с Украиной Мединский: проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах

Руководитель делегации России на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах.

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