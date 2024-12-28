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Два шага до катастрофы: как человечество нарушает планетарные границы и что нас ждёт дальше

Два шага до катастрофы: как человечество нарушает планетарные границы и что нас ждёт дальше

Два шага до катастрофы: как человечество нарушает планетарные границы и что нас ждёт дальше Ирина Валькова25 декабря стало известно, что учёные Потсдамского института изучения климатических изменений выявили ещё одну критическую угрозу для нашей планеты.

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