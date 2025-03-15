Союзников Украины призовут усилить давление на Россию ради перемирия

Премьер Британии Стармер призовет союзников Украины давить на РФ для перемирия Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что союзники Украины должны усилить давление на Россию, чтобы добиться заключения перемирия на Украине.
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