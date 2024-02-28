100 величайших хэви-метал песен всех времен - выпуск 7

Вторая часть обзора величайших песен хэви-метала всех времен продолжается , начало, выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь , выпуск 5 здесь , выпуск 6 здесь , 30 ‘Enter Sandman’ Metallica - 1991 Величайшим подарком Бога плейлистам спортивных арен стала самая простая песня трэшевых богов восьмидесятых, которую когда-либо писала Metallica.