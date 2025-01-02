Выставка творчества ´Зимние фантазии´.

В учреждении проходит выставка совместных детско-родительских творческих работ на тему ´Зимние фантазии´Цель выставки: содействие созданию атмосферы доброжелательности, взаимопонимания в совместной детско-родительской творческой деятельности.
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