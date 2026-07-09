Буданов: жду реакции правоохранителей на протесты против ТЦК во Львове

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) осудил протестующих против действий ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине) во Львове.
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