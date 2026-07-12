Юрий Ильинов

Преступления Украины: ВСУ устроили террор Луганской Народной Республики – есть погибшие и пострадавшие Со вчерашнего вечера боевики ВСУ терроризируют Луганскую Народную Республику. Под огнём противника оказались Стаханов, Первомайск, Северодонецк и Краснодонский муниципальный округ. В результате погибли два человека, ещё двое мирных жителей получили ранения. Так, вражеский беспилотник нанёс удар по легковому автомобилю на участке дороги Первомайск – Ирмино. К несчастью, погиб 18-летний парень, а 30-летний мужчина получил ранения. Медики доставили пострадавшего в лечебное учреждение. В Первомайске, Краснодоне и Северодонецке вражеские беспилотники атаковали автобазу индивидуального предпринимателя, промышленную зону и грузовой автомобиль. Силы МЧС оперативно приступили к ликвидации последствий, однако в результате повторного удара дрона ранение получил спасатель, которому была оказана медицинская помощь. В Первомайске погиб работник автотранспортного предприятия. Глава ЛНР сообщил: «Силами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено более 20 воздушных целей». Днём вражеские атаки по ЛНР продолжились. Преступный киевский режим нанёс подлый удар по скоплению людей на одной из автозаправочных станций в Новоайдарском округе. Ранения различной степени тяжести получили пять человек – четверо мужчин и одна женщина. Кроме того, Пасечник сообщил об атаке украинского БПЛА рейсового автобуса Кременная – Луганск в посёлке Старая Краснянка в тот момент, когда пассажиры совершали посадку. Ранения получили две женщины – 81 и 63 лет. А на автодороге Белокуракинского округа вражеский БПЛА атаковал зерновоз и автомобиль «Газель» под управлением водителя 45 лет, который получил ранения. Ещё одну «Газель» бандеровцы атаковали на дороге в Старобельский муниципальный округ, в результате чего ранен 27-летний водитель. В Троицком округе враг ударил по экскаватору, принадлежащему строительной компании – к счастью, обошлось без пострадавших. ВСУ подвергли ударам также дома мирных жителей. В Кременском муниципальном округе террористы «незалежной» ударили по двум частным домовладениям. В одном из них ранена 61-летняя женщина, в другом, к счастью, обошлось без пострадавших. Напомним, что Следственный комитет РФ фиксирует все преступления ВСУ, от которых гибнут и страдают мирные жители. После выяснения всех обстоятельств виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание. На заглавном фото: Последствия удара ВСУ по автотранспортному предприятию в Первомайске.