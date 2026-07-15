Жена Джастина Бибера снялась топлес для модного бренда

Американская модель Хейли Бибер в откровенном виде снялась для модного бренда Gap. Фото опубликовало глянцевое издание Instyle в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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