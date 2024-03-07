В Екатеринбурге «сотрудники ФСБ» вымогали деньги у матери бойца СВО. Скрин

Екатеринбурженку — маму бойца, который четырежды побывал в зоне СВО — пытались обокрасть мошенники. Представившись сотрудниками ФСБ, они запугали учительницу тем, что неизвестные хотят отправить ее деньги на помощь ВСУ.
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