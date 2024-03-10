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20 млн тонн российского дизеля было передано правительству Мали Гуманитарная акция России позволит поддерживать освещение в Мали перед Рамаданом.

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