Россия будет добиваться экстрадиции бывшего прокурора МУС Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина

Официальные представители МИД РФ заявили о планах привлечь экс-чиновника к уголовной ответственностиМинистерство иностранных дел Российской Федерации объявило, что Москва намерена добиваться выдачи бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии