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Удары по мостам через Днепр в октябре 2026, ситуация 12 октября

Удары по мостам через Днепр в октябре 2026, ситуация 12 октября

Удары по мостам через Днепр в октябре 2026 года привели к серьезным транспортным ограничениям в Киеве.

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